Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 2 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.