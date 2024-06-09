Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 36°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 11 Haziran 2024 Salı Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 13 Haziran 2024 Perşembe Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.