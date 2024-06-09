Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 36°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 11 Haziran 2024 Salı Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 13 Haziran 2024 Perşembe Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.
Bugün
36/
24
Yarın
35/
21
Salı
35/
22
Çarşamba
37/
23
Perşembe
39/
23
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