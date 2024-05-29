Adana merkezli organize suç örgütü operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

Adana merkezli gerçekleştirilen "Kuyu-1" operasyonlarında elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli organize suç örgütü operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana ve Muğla'da düzenlenen "Kuyu-1" operasyonlarında elebaşılığını Mustafa ile Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti.

Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

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