Adana Milletvekili İsmail Koncuk Zafer Partisi'nden istifa etti

Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un Zafer Partisi'nden istifa etmesiyle, parti TBMM'de sadece Ümit Özdağ ile temsil ediliyor. Bağımsız milletvekili sayısı ise 7'ye yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 16:16

Adana Milletvekili İsmail Koncuk Zafer Partisi'nden istifa etti
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Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliği'nden istifa ettiğini hatırlattı.

Bu süreçte partiden istifa edenler olduğunu belirten Koncuk, hiçbir tedbir alınmadığını, istifaların ve gerekçelerinin görmezden gelindiğini savundu.

''ZAFER PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDİYORUM''

Koncuk "Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi'nden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

PARTİ 'DE SADECE ÜMİT ÖZDAĞ'LA TEMSİL EDİLİYOR

İsmail Koncuk'un istifasıyla Zafer Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düştü, Zafer Partisi'ni temsil eden tek isim Ümit Özdağ oldu.

Bağımsız milletvekili sayısı ise 7'ye yükseldi.

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