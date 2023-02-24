Adana'da 3,7'lik depremin ardından madende göçük: 1 ölü

Adana'nın Feke ilçesindeki madende oluşan göçüğün altında kalan bir hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Saimbeyli ilçesinde 20.37'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem sonucu, Feke ilçesi Kısacıklı Mahallesi Darıbükü mevkisinde bulunan çinko madeninde göçük oluştu.



Diğer işçilerle madende çalışan Arif Karayavuz (29), göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi.



Ekipler gelen kadar duruma müdahale eden diğer işçiler Karayavuz'u göçükten yaralı olarak kurtardı.

HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkartılan Karayavuz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karayavuz, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAHRAMANMARAŞ'DAN DÖNMÜŞ

Arif Karayavuz'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu kente giderek arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı, bir süre önce de döndüğü belirtildi.