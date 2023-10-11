Adana’da 8 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU PARKTA VURDULAR



Tehditler sonrası, 11 gün önce Ahmet K.’nin annesi Zehra K., Yüksel ailesi tarafından dövüldü.



7 Ekim günü de Yasin Yüksel’in ağabeyi Ahmet Yüksel ile kardeşi A.A., parkta oynayan Ahmet K.’nin oğlu M.K.’yi tabancayla kasığından yaraladı.



O sırada yanında olan annesi Hülya K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K., tedavisinin ardından taburcu edildi.



M.K., olaya ilişkin, “Parkta oynuyordum. Motosikletle gelip, bize ateş ettiler. Çok canım yandı. Beni vuranların cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Çünkü çıkarlarsa yine saldırırlar.” diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI



Çalışma başlatan polis, Ahmet Yüksel’i saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı.



Emniyete götürülen Yüksel, ifadesinde, 2 aile arasında küfürleşmeden kaynaklı husumet olduğunu, daha önce de kavga ettiklerini öne sürdü.



Olay günü de kavga çıktığını iddia eden Yüksel, rastgele ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, adliyeye sevk edildi.