Adana'da 90 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri, bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı.

Operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 64 tabanca, 21 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, silahlara ait 55 şarjör, 610 dolu fişek, 1387 uyuşturucu hap ile 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı.