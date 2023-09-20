Adana'da akılalmaz olay: Parktaki çeşmede iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen kadın, çocukların da parkta olduğu sırada soyunup, iç çamaşırlarıyla çeşmede banyo yaptı.

Adana'da akılalmaz olay: Parktaki çeşmede iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

Gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'ndeki dinlenme parkına gelenler, bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı.


Adana'da akılalmaz olay: Parktaki çeşmede iç çamaşırlarıyla banyo yaptı - 1

Çocukların parkta olduğu sırada çeşmenin başına gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen bir , herkesin gözü önünde soyundu. İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı.

Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyleyip, yetkilerin duruma el atmasını istedi.

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