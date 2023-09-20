Adana'da akılalmaz olay: Parktaki çeşmede iç çamaşırlarıyla banyo yaptı

Çocukların parkta olduğu sırada çeşmenin başına gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen bir kadın, herkesin gözü önünde soyundu. İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı.

Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyleyip, yetkilerin duruma el atmasını istedi.