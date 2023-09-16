Adana'da antik kentte bulunan "küp" heyecan yarattı

Anavarza Antik Kenti'nin 34 yıl boyunca bekçiliğini yapan ve Anavarza’nın koruyucusu olarak sembol olan Türkiye’nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci’nin kızı ve oğlu, antik kentte bulunan sikke ve ziynet eşyalarının gün yüzüne çıkması ile büyük heyecan yaşadıklarını belirtti.

Hatun Dilci’nin kızı Şükriye Arıkan, bugün küp bulunduğu haberlerine sevindiklerini ifade ederek, “Çok sevinçliyiz. Bu vatanımız, Anavarza için çok hayırlı olur” dedi.