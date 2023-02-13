Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.



9 saat arayla 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde çalışmalar devam ederken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Adana’mızda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.Enkazlardan 34 vatandaşımızı çıkardık. 418 vatandaşımız ahirete irtihal etti.



Rabb’im rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm depremzede kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.''