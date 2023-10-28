Adana’da bin 871 polisin katılımıyla uygulama: 76 gözaltı

Uygulama kapsamında ayrıca 5 bin 585 araç kontrol edildi, çalıntı olduğu tespit edilen 1 araç, 3 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklete el konuldu, 91 araca 347 bin 799 lira ceza uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.



Toplam 130 iş yerinin denetlendiği uygulamada, usulsüzlük tespit edilen 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı, 2 işyeri sahibine de toplam 1234 lira ceza kesildi.



Denetimlerde, dilencilik yapan 32 kişiye de 19 bin 744 lira idari ceza uygulandı.