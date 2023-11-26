Adana’da bir kişi eşini öldürdü, annesini ağır yaraladı

İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi.



4 çocuk annesi Halime Kaya yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis, bir kebapçıda usta olarak çalışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.