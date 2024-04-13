Adana'da bir kişi gölete düştü: Ekipler su altı robotu ile arama çalışmalarına devam ediyor

Adana’nın Kozan ilçesinde Ankara’dan Ramazan Bayramı tatili için ailesinin yanına gelen Oktay Sarıtiken (35), 11 Nisan günü balık tutmaya Gökgöz Mahallesi’ndeki Göktaş Baraj Gölü’ne gitti.
Gölette yüzerek karşıdan karşıya geçmek isterken kaybolan Sarıtiken’in arama çalışmaları 2 gündür sürüyor.
Bugün günün ağarmasıyla yeniden arama kurtarama çalışması başlatılan bölgede jandarma ekipleri özel olarak bölgeye gönderilen 50 metre derinliğe inebilen sualtı robotu ile arama çalışması başlattı.
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Kozan Belediyesi bünyesinde kurulu AKOM ekipleri ile gölette arama çalışmaları sürdürürken, aile jandarma ekiplerinden gelecek haberi bekliyor.
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