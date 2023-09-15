Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise ateş eden zanlılar yakalandı

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevindeki polisler, hakkında çalıntı ihbarı bulunan otomobili durdurmak istedi.



"Dur" ihtarına uymayan araçta bulunan 4 şüpheli kaçtı.



Polislere ateş ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden 2'si kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.



Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Olay yerindeki incelemenin ardından otomobil, emniyetin otoparkına çekildi.



Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.