Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise ateş eden zanlılar yakalandı

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevindeki polisler, hakkında çalıntı ihbarı bulunan otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan araçta bulunan 4 şüpheli kaçtı.
Polislere ateş ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden 2'si kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından otomobil, emniyetin otoparkına çekildi.
Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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