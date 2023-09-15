Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise ateş eden zanlılar yakalandı

Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise ateş eden 2 şüpheli, kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da çaldıkları otomobille kaçarken polise ateş eden zanlılar yakalandı

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevindeki polisler, hakkında çalıntı ihbarı bulunan otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçta bulunan 4 şüpheli kaçtı.

Polislere ateş ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden 2'si kent merkezinde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından otomobil, emniyetin otoparkına çekildi.

Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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