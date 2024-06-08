Adana'da drone destekli trafik denetimi: 462 bin TL ceza kesildi

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube ekiplerinin katılımıyla trafiği tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik iki noktada uygulama yapıldı.

Drone destekli gerçekleşen uygulamada ekipler, 699 aracı durdurarak kontrol etti.

Uygulamada; ehliyetsiz araç kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen, kasksız motosiklet kullanan, tehlikeli şerit değiştiren sürücüler ile plakasız ve sigortasız araçlar tespit edildi.

Uygulama genelinde 8 motosiklet trafikten men edildi.



Ayrıca 9'u otomobil, 72'si de motosiklet olmak üzere 81 sürücüye çeşitli trafik suçlarından 462 bin 800 TL para cezası kesildi. Uygulama, gece yarısına kadar devam etti.