Adana’da eski eşe pompalı tüfekli saldırı

KADININ DURUMU AĞIR



Çalışanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nurseli K., ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Ameliyat edilen Nurseli K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve bacağının kesilme ihtimali olduğu belirtildi.



SALDIRGAN TUTUKLANDI



Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’ndeki akrabasının evinde saklandığı belirlenen Oktay D’yi, operasyonla yakaladı.



Polis merkezine götürülen Oktay D’nin ifadesinde, bir anlık öfkeyle ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.