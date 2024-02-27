Adana’da eski eşe pompalı tüfekli saldırı

Adana’da bir kişi, boşandığı eşinin çalıştığı iş yerini bastı. Pompalı tüfekle ateş açan Oktay D. isimli saldırgan polis tarafından yakalanırken, ağır yaralanan Nurseli K., tedavi altına alındı.

Adana’da eski eşe pompalı tüfekli saldırı

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’da bir kişi eski eşinin iş yerini basıp, pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay, 16 Şubat gün saat 12.00 sıralarında, Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi.

Oktay D., pompalı tüfekle bir süre önce boşandığı Nurseli K.’nin çalıştığı iş yerini bastı.

Oktay D., başka biriyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Nurseli K’yi tehditler savurup dövdükten sonra tüfekle dizinden vurarak kaçtı.

Adana’da eski eşe pompalı tüfekli saldırı - 1 Oktay D'nin saldırının ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KADININ DURUMU AĞIR

Çalışanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nurseli K., ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ameliyat edilen Nurseli K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve bacağının kesilme ihtimali olduğu belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’ndeki akrabasının evinde saklandığı belirlenen Oktay D’yi, operasyonla yakaladı.

Polis merkezine götürülen Oktay D’nin ifadesinde, bir anlık öfkeyle ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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