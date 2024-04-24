Adana'da evden kaçan pitbull dehşet saçtı: Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı

Adana'da evden kaçan pitbull cinsi köpek kendisini almaya gelen sahibini, onun annesini ve ağabeyinin ayağına saldırıp yaraladı. Yaralı aile hastaneye kaldırıldı.

Adana'da evden kaçan pitbull dehşet saçtı: Sahibini ve 2 kişiyi yaraladı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde, evden kaçan pitbull cinsi kendisini almaya gelen sahibi Hamza Saçıkırli’nin (51) ayağına saldırdı.
Oğlunun saldırıya uğradığını gören anne Hava Saçıkırli (78) ve Hamza Saçıkırli’nin ağabeyi Cengiz Saçıkırli (57), yardıma koştu. Ancak hırçın köpek onların da ayağını ısırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle yaralı ağabey, kardeşi ve annesi pitbull saldırısından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken pitbull cinsi köpek Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip barınağa teslim edildi.

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