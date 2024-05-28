Adana’da evin bahçesinden Kalaşnikof çıktı

Adana’da polis, bir eve düzenlediği operasyonda çiçekliğe gömülü halde Kalaşnikof tüfeği buldu. Ev sahibi Leyla G, “Eşimin akrabası A.K, bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti. Muhtemelen o gün koymuştur.” dedi. Polisin gözaltına aldığı A.K. ise silahın kendisine ait olduğunu kabul etti. Olayla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan 3 kişi, serbest bırakıldı.

Adana’da evin bahçesinden Kalaşnikof çıktı

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ova Mahallesi’ndeki 2 ayrı evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisiyle harekete geçti.

Polis, şüpheliler Leyla G. ile Suzan A’nın evine eş zamanlı baskın yaptı.

Leyla G’nin evinde arama yapan ekipler, bahçedeki çiçeklikten şüphelenip kazdı.

Toprağın altında çuval içinde Kalaşnikof piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 68 mermi ele geçirildi.

Suzan A’nın evinde ise ruhsatsız 2 tabanca ile 10 mermi bulundu.

Operasyonda Leyla G. ile akrabası A.K., Suzan A. ve gelini Tuğba A. gözaltına alındı.

“EŞİMİN AKRABASI KOYMUŞTUR”

Emniyete götürülen şüphelilerden Leyla G. ifadesinde, “Eşimin akrabası A.K., bir hafta önce kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip, evin anahtarını istemişti. Evime ondan başkası girmedi. A.K., muhtemelen o gün koymuştur.” savunması yaptı.

A.K. ise “Leyla’nın evinde bulunan Kalaşnikof, bana ait. Bir süre önce tanımadığım bir kişiden satın aldım. Balkonun altında toprak vardı. Bulunmasın diye çuvala koyup, gömdüm.” dedi.

Diğer şüpheliler Suzan A. ile Tuğba A. da silahların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.K., Leyla G., Suzan A. ile Tuğba A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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