Adana'da genç bir adamın öldürülmesiyle ilgili dava: 5 sanığa hapis istemi

Akkapı Mahallesi'nde 31 Ocak'ta Ömer Demir'in (22) silahla öldürülmesiyle ilgili aynı gün tutuklanan A.Y, A.Ö, M.E. ile firari Y.Ö. ve tutuksuz B.Ö. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.



Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü maktul Demir ile sanık A.Ö. arasında telefonda karşılıklı tehdit ve küfürleşme yaşandığı, A.Ö'nün de bu durumu ağabeyi Y.Ö'ye anlattığı belirtildi.



Bunun üzerine kardeşinin iş yerine giden Y.Ö'nün telefonla aradığı Demir'i iş yerine çağırdığı ve burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanıkların fikir ve eylem birliği içinde maktulü silahla ateş ederek öldürdükleri anlatılarak, A.Y, A.Ö, M.E, Y.Ö. ve B.Ö'nün "kasten öldürme" suçundan müebbet ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.



NE OLMUŞTU?



Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 31 Ocak'ta silahla vurularak yaralanan Ömer Demir kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



Polis olaya ilişkin A.Y, A.Ö, M.E. ve B.Ö'yü gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, A.Ö, M.E. tutuklanmış, B.Ö. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Firari zanlı Y.Ö. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.