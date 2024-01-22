Adana’da horoz dövüşüne suçüstü

Adana’nın Yüreğir ilçesinde horoz dövüştürerek bahis oynatılan kıraathaneye operasyon düzenlendi. Polis, oyuncu gibi girdiği kıraathanede, 32 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda 80 horoz kurtarıtılırken, 32 kişiye toplamda 205 bin 600 lira ceza uygulandı.

Adana’da horoz dövüşüne suçüstü

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’da polis horoz dövüşüne suçüstü baskın gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’ndeki bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, oyuncu gibi girdiği kıraathanede, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı.

Adana’da horoz dövüşüne suçüstü - 1

Yakalanan 32 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 205 bin 600 TL para cezası uygulandı.

​Polis, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 80 horoz ve bahiste toplandığı değerlendirilen 800 TL’ye de el koydu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi İlyas Ş., ifadesinde, horoz dövüşü yapıldığını ve bahis oynandığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İlyas Ş.’ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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