Adana’da horoz dövüşüne suçüstü

Yakalanan 32 kişiye kumar oynamak suçundan toplam 205 bin 600 TL para cezası uygulandı.



​Polis, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 80 horoz ve bahiste toplandığı değerlendirilen 800 TL’ye de el koydu.



Gözaltına alınan iş yeri sahibi İlyas Ş., ifadesinde, horoz dövüşü yapıldığını ve bahis oynandığını itiraf etti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından İlyas Ş.’ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.



Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.