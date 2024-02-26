Adana'da kahvehaneye silahlı saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki kahvehaneye maskeli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Adana'da kahvehaneye silahlı saldırı

Yüreğir'de Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye, motosikletten inen yüzü maskeli iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle düzenledi.

Saldırganlar, aynı motosikletle olay yerinden kaçtı. Bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da kahvehaneye silahlı saldırı - 1

Saldırıda yaralanan Orhan D. ve Celal B, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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