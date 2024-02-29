Adana'da kayıp genç gölde ölü bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gezintiye çıkan bir kişi, saat 12.00 sıralarında Seyhan Baraj Gölü’nde sürüklenen cesedi görüp, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Su Altı Grup Amirliği görevlileri cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Gani Üzgün’e (25) ait olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından Mehmet Gani Üzgün’ün cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Üzgün’ün cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğini belirlemek için çalışma başlattı.