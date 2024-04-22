Adana'da korkunç kaza: Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs, Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.



Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.