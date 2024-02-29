Adana'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Adana'da Hakkı G. yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında Taha T. idaresindeki araçla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Otomobillerde bulunan Zekiye T. ve Emine T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan sürücüler Hakkı G. ve Taha T. ile araçlardaki Nurettin T. ve Mehtap Ö. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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