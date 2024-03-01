Adana’da polis merkezine ateş açıldı

Adana’da bir kişi polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan, karşı ateşle kolundan vuruldu. Olayın ardından saklandığı adreste yakalanan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmi açıklanmayan saldırganın, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı tespit edilemedi.

Adana’da polis merkezine ateş açıldı

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’da polis merkezine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, 22 Şubat gecesi Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki Köprübaşı Merkezi Amirliği’nde meydana geldi.

Polis merkezinin otopark kapısının açılmasıyla elindeki pompalı tüfekle içeri giren şüpheli, polisin “dur” ihtarına rağmen havaya ve merkeze ateş açtı.

Polis ve bekçilerin de karşılık vermesiyle kolundan yaralanan şüpheli, koşarak kaçtı.

Adana’da polis merkezine ateş açıldı - 1

TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ

Merkezdeki ekiplerin anonsuyla bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis, saklandığı adrese operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsmi açıklanmayan şüphelinin, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.

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