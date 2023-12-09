Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: Anahtarlık şeklinde suikast tabancası bulundu

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü “Huzurunuz Gururumuz” sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Narlıca Mahallesi’ndeki müstakil bir evde ruhsatsız silahların olduğu ihbarını aldı.



Bunun üzerine ekipler söz konusu eve baskın yaptı. Yapılan baskında silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Ümit Yaşar K. ile oğlu Cemal K. gözaltına alındı.

Evde içerisinde yapılan arama çalışmalarında bazanın altındaki eşyaların arasına gizlenmiş anahtar şeklinde anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1’i otomatik 3 ruhsatsız tabanca, 79 mermi, çelik yelek, 3,7 gram taş kokain, silah yapımında kullanılan 9 sürgü tutucu, 10 icra mili, 17 icra yayı ile 8 kurusıkı namlusu ele geçirildi.



İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Cemal K.’ın hırsızlık, çocuk kaçırma ve alıkoyma suçlarından 3 kaydı olduğunu öğrenildi.



"BİZİM DEĞİL" DEDİLER



Emniyette ifadeleri alınan baba ve oğlu, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ümit Yaşar K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.