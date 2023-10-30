Adana’da “sazan sarmalı” çetesine operasyon | Dolandırıp altına yatırım yaptılar

“BANA GÖNDERDİKLERİ PARAYI ALTINA ÇEVİRİYORDUM”



Emniyete götürülen şüpheli T.Ö.’nün, ifadesinde, “Bana gönderdikleri parayı altına çeviriyordum. Daha sonra gelip, para ya da altın olarak teslim alıyorlardı. Benim olayla bir ilgim yok.” dediği belirtildi.



Diğer şüpheli A.Ö. ise görüntülerle ilgili, “Kuyumcunun bana borcu vardı. Alacağımı almak için gittim.” savunması yaptığı kaydedildi.