Adana’da “sazan sarmalı” çetesine operasyon | Dolandırıp altına yatırım yaptılar

Adana polisi, “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi.
Adana merkezli, Mersin ve Batman’da yapılan operasyonda, Z.B., A.Ö., İ.T., M.K., R.K. ve T.Ö. yakalandı.
Yakalananlar arasından Z.B. ve A.Ö.’nün çete lideri olduğu değerlendiriliyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6’sı da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
“ANLAŞMALI KUYUMCUDA PARALARI ALTINA ÇEVİRDİLER”
Öte yandan, çetenin parayı Mersin’de bir kuyumcu üzerinden altına çevirdiği tespit edildi.
Çetenin içerisinde yer alan A.Ö Mersin’deki bir kuyumcuda çırak olarak çalışan T.Ö. aracılığıyla parayı altına çevirdiği belirlendi.
A.Ö.’nün farklı tarihlerde dolandırıcılıktan elde edilen para ve altınları T.Ö.’den teslim aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
A.Ö.’nün, çok sayıda Cumhuriyet altını ve deste deste paraları siyah poşete doldurduktan sonra kuyumcudan ayrıldığı görüldü.
“BANA GÖNDERDİKLERİ PARAYI ALTINA ÇEVİRİYORDUM”
Emniyete götürülen şüpheli T.Ö.’nün, ifadesinde, “Bana gönderdikleri parayı altına çeviriyordum. Daha sonra gelip, para ya da altın olarak teslim alıyorlardı. Benim olayla bir ilgim yok.” dediği belirtildi.
Diğer şüpheli A.Ö. ise görüntülerle ilgili, “Kuyumcunun bana borcu vardı. Alacağımı almak için gittim.” savunması yaptığı kaydedildi.
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