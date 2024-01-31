Adana’da sokak ortasında cinayet

Adana’da bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Demir isimli kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana’da sokak ortasında cinayet
Foto: Arşiv

’da tabancayla vurulan kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sırtından ve kolundan yaralandığı belirlenen Ömer Demir’i Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Demir, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Demir’in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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