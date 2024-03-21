Adana'da şüpheli ölüm

Adana'nın Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki üç katlı evin son katından silah sesi geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, dairede Uğur İşler'in (29) cansız bedeniyle karşılaştı.



Tabancayla öldürüldüğü belirlenen İşler'in cenazesi morga kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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