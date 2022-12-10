Adana'da traktör devrildi: 37 işçi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, fidan dikim işçilerini taşıyan römorklu traktörün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

Adana'da traktör devrildi: 37 işçi yaralandı

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Özay K'nin kullandığı 01 VZ 639 plakalı, fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkisindeki ormanlık alanda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Adana'da traktör devrildi: 37 işçi yaralandı - 1

Kazada yaralanan 37 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanların 'ya sevk edildiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Bozkurt, AA muhabirine, kazayı duyduktan sonra olay yerine gittiğini belirterek, "Kaza yerinde çok sayıda yaralı vardı. Diğer vatandaşlarla birlikte yaralıların ambulanslara taşınmasına yardım ettik" diye konuştu.

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