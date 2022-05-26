Adana'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

Haberler - Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 00:13
Mesut Bulungiray idaresindeki 01 VR 593 plakalı otomobil, Hamdilili Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 21 yaşındaki sürücü Bulungiray ile otomobilde bulunan Mehmet İhsan Yağmurca (43) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Kubilay Ş. (31) ile İbrahim S. (29) ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.