Adana’nın en işlek caddesinde kırmızı ışıkta kurşun yağmuru: 1 kişi ağır yaralı

Şüphelilerden biri, otomobilin açık olan penceresinden uzattığı tabancayla peş peşe ateş açtı.



Gül, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.



Gül, otomobildeki yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



Hastanede çok sayıda ameliyat geçiren Gül’ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.