Adana’nın en işlek caddesinde kırmızı ışıkta kurşun yağmuru: 1 kişi ağır yaralı

Adana’da Baran Gül isimli genç, Seyhan ilçesinde otomobiliyle trafik ışıklarında beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Gül, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’nın en işlek caddesinde kırmızı ışıkta kurşun yağmuru: 1 kişi ağır yaralı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da bir kişi, trafik ışıklarında beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Olay, 17 Şubat günü saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi’nde, otomobiliyle trafik ışıklarında bekleyen Baran Gül’ün yanına motosikletli ve kasklı 2 şüpheli yaklaştı.

Adana’nın en işlek caddesinde kırmızı ışıkta kurşun yağmuru: 1 kişi ağır yaralı - 1

Şüphelilerden biri, otomobilin açık olan penceresinden uzattığı tabancayla peş peşe ateş açtı.

Gül, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Gül, otomobildeki yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede çok sayıda ameliyat geçiren Gül’ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...