Adem Uzun kimdir? Sivas yeni Belediye Başkanı Adem Uzun kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Sivas'ta 1980 yılında doğan Adem Uzun, ilk, orta ve lise eğitimi Sivas'ta tamamladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitiren Uzun, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.



2014-2022 yılları arasında Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) müdür olarak görev yapan Uzun, 2022 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinden belediye başkan adaylığı nedeniyle görevinden ayrıldı.



BBP adayı Uzun, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

