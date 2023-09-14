"Adınız terör olaylarına karıştı" yalanıyla dolandırıcılık

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtıp, aradıkları kişileri "Adınız terör olaylarına karıştı" yalanıyla 1 milyon 758 bin lira dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

"Adınız terör olaylarına karıştı" yalanıyla dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aradıkları çok sayıda kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp, "Adınız terör örgütlerine karıştı, bununla ilgili operasyon yapacağız" diyerek dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 42 farklı noktadan alınan 120 saatlik kamera görüntüsünden şüphelilerin kimliği tespit edildi.

"Adınız terör olaylarına karıştı" yalanıyla dolandırıcılık - 1

11- 12 Eylül tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda İ.G., H.İ.G., H.D. ve E.A. adlı şüpheliler, farklı noktalarda yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin 3 farklı kişiyi, toplam 1 milyon 758 bin lira dolandırdıkları öğrenildi.

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