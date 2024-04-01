Adıyaman Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Adıyaman Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Adıyaman Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Adıyaman'da belediye başkanlığı el değiştirdi. Kentte CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yarışı kazandı.



CHP adayı %49.14 oy alırken, AK Parti adayı %27.66 oy oranında kaldı.

Yeniden Refah Partisi ise %13.96 oy oranı ile 3. sırada yarışı tamamladı.

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