Adıyaman'da 45 yıllık Saat Kulesi hep felaket saatini gösterecek

Vatandaşlardan Mehmet Mustafa Tekin ise kararı desteklediğini belirterek, "Tarihimizin en büyük acılarından birisini yaşadığımız 04.17'nin unutulmaması için önemli bir karar." dedi.



Selçuk Akbaş da Saat Kulesi'nin kentin simgelerinden olduğunu ifade ederek, "Adıyaman Belediyesi'nin almış olduğu karar ile buradaki saatler hep 04.17'yi gösterecek. Bu karar acıların unutulmaması için yerinde bir karar oldu." diye konuştu.

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