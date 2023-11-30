Adıyaman'da ağır hasarlı bina vatandaşları tedirgin ediyor

Ağır hasarlı bina yüzünden her gün korku yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, bina kolonlarında her geçen gün dökülmelerin daha fazla olduğunu ve bu yüzden evlerine giremediklerini vurguladılar.

Vatandaşlar, yetkililerden binanın yıkımı için çalışma başlatılmalarını istedi.