Adıyaman'da aile katliamı: Eşini, bacanağını ve yeğenini öldürdü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Adıyaman'da aile katliamı: Eşini, bacanağını ve yeğenini öldürdü

Samsat'ın Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A., henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A., bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A.'ya ateş ederek ağır yaraladı.

Adıyaman'da aile katliamı: Eşini, bacanağını ve yeğenini öldürdü - 1

112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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