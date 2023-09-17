Adıyaman'da araç takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da araç takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

, Kahta-Diyarbakır kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ali İhsan Uluçay (51) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ali İhsan Uluçay olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Esilanur Uluçay (15), Zeynep Ela Uluçay (11), Enise Sudenur Uluçay (16) ve Ecrin Uluçay (13) yaralandı.

Adıyaman'da araç takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 1

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enise Sudenur Uluçay 'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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