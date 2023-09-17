Adıyaman'da araç takla attı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enise Sudenur Uluçay 'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.