Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolunun 15'inci kilometresinde Seyfi Can Önal yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen Mehmet Emin D.'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Seyfi Can Önal ile yanında bulunan Faruk Önal, Nisa Önal, Abide Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık, ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılardan Faruk Önal ve Nino Bıbınıdze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Adıyaman'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - 1

Yaralanan diğer 3 kişi ise ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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