Adıyaman'da sele kapılan 1,5 yaşındaki bebekten acı haber

Adıyaman'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın  ardından 1,5 yaşındaki kızının da cansız bedenine ulaşıldı.

Adıyaman'da sele kapılan 1,5 yaşındaki bebekten acı haber

Deprem bölgesinde 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi.

’ın Tut ilçesinde annesiyle birlikte sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal’ın cansız bedeni Boyundere köyü yakınlarında bir HES kanalında bulundu.

6. günde yapılan aramalar sırasında, sabah saatlerinde olan anne Fatma Tekdal'ın da cansız bedenine ulaşılmıştı. 

Adıyaman'da sele kapılan 1,5 yaşındaki bebekten acı haber - 1

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taşmıştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapılmıştı.

Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulunmuştu.

nedeniyle Şanlıurfa'da da 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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