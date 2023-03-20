Adıyaman'da sele kapılan 1,5 yaşındaki bebekten acı haber

Deprem bölgesinde 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi.

Adıyaman’ın Tut ilçesinde annesiyle birlikte sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal’ın cansız bedeni Boyundere köyü yakınlarında bir HES kanalında bulundu.

6. günde yapılan aramalar sırasında, sabah saatlerinde hemşire olan anne Fatma Tekdal'ın da cansız bedenine ulaşılmıştı.