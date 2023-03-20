Adıyaman'da sele kapılan 1,5 yaşındaki bebekten acı haber

Deprem bölgesinde 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi.
Adıyaman’ın Tut ilçesinde annesiyle birlikte sel sularına kapılan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal’ın cansız bedeni Boyundere köyü yakınlarında bir HES kanalında bulundu.
6. günde yapılan aramalar sırasında, sabah saatlerinde hemşire olan anne Fatma Tekdal'ın da cansız bedenine ulaşılmıştı.
Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taşmıştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapılmıştı.
Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, akıntıya kapılan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile Emine Sarıkaya'nın cansız bedenleri bulunmuştu.
Sel nedeniyle Şanlıurfa'da da 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.