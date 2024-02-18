Adıyaman'da sit alanında kazıya 3 gözaltı

Adıyaman'da sit alanında kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, 1 derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.K., İ.K. ve M.K., isimli 3 şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Zanlıların kaçak kazı yaptıkları esnada kullandıkları 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet matkap, 4 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet farklı boyutlarda elektrik kablosu ile suça konu malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.