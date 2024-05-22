Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 12 gözaltı


İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyenlere yönelik 6 ay boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda operasyon düzenledi.

Bu kapsamda kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eserleri aramada kullanılan aparatlar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından Besni Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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