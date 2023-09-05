Adıyaman’daki salgının sebebi rota virüsü çıktı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kusma ve mide bulantısı şikayetiyle yaklaşık 4 bin vatandaş hastanelere başvurdu.



Vatandaşların bazıları ayakta tedavi edilirken, bazılarına da serum bağlandı.



Salgın şüphesi üzerine ilçenin içme suyu şebekesinden numuneler alındı.



Alınan numunelerde içme suyunda rota virüsü tespit edildi.

Besni Kaymakamlığından önceki gün yapılan açıklamada, şehirdeki şebeke suyunun içilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunulmuştu.