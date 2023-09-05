Adıyaman’daki salgının sebebi rota virüsü çıktı

Adıyaman’da yüzlerce vatandaş hastanelik oldu. Besni ilçesinde yaklaşık 4 bin kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere koştu. Salgının sebebinin, içme suyuna karışan rota virüsü olduğu belirlendi.

Adıyaman’daki salgının sebebi rota virüsü çıktı

’ın Besni ilçesinde kusma ve mide bulantısı şikayetiyle yaklaşık 4 bin vatandaş hastanelere başvurdu.

Vatandaşların bazıları ayakta tedavi edilirken, bazılarına da serum bağlandı.

şüphesi üzerine ilçenin içme suyu şebekesinden numuneler alındı.

Alınan numunelerde içme suyunda rota virüsü tespit edildi.

Besni Kaymakamlığından önceki gün yapılan açıklamada, şehirdeki şebeke suyunun içilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunulmuştu.

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