Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde görülen davalar neler? (2024 adli tatil tarihi)

Adli tatilin ne zaman başlayacağı, dava sürecini takip eden veya dava açmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl belirli tarihlerde hakimler ve savcılar adli tatile çıkıyor. 2024 adli tatil döneminin başlayacağı tarih ise merak ediliyor. Peki, 2024 adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde görülen davalar neler?

Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde görülen davalar neler? (2024 adli tatil tarihi)

2024 adli tatil tarihi, süreçlerini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl yaz döneminin gelmesiyle birlikte adli tatil tarihleri araştırılmaya başlanıyor ve adli tatilde görülen davalar merak ediliyor. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde görülen davalar neler?

2024 ADLİ NE ZAMAN?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde görülen davalar neler? (2024 adli tatil tarihi) - 1

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

9- Çekişmesiz yargı işleri.

10- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

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