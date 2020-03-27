Adliye görevlisi virüse yakalandı

Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü'nün corona virüs testi pozitif çıktıç Mahkemeyle irtibatlı diğer adliye personeline 14 gün idari izin verilirken, birçok mahkeme de karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı - DHA 27.03.2020 - 03:17

20200320_2_41466486_53257860_Web.jpg

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 75 oldu

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 75 oldu

Beykoz'da 'corona virüs mezarlığı' tartışması

Beykoz'da 'corona virüs mezarlığı' tartışması

Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan N.G.'ye koronavirüs tehşisi konulduğu öğrenildi.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı'nca, Bakırköy 5. Suh Hukuk Mahkemesi ile irtibat halinde bulunan 6. ve 10. sulh hukuk mahkemeleri, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'yle ilgili tüm personel 14 gün süre ile idari izinli sayıldı.

MAHKEMELER KARANTİNAYA ALINDI

Söz konusu mahkemeler karantinaya alınırken, ilgili tüm hakim ve personein İlçe Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği bildirildi.

DOKTOR ÇİFTTEN DUYGULANDIRAN ÖNLEM

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...