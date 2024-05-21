Otomobil istinat duvarından düştü: 3 yaralı

Çorum'da yoldan çıkarak istinat duvarından düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarından düştü: 3 yaralı

Çorum-İskilip kara yolu, Danaderesi mevkisinde Y.Y. (58) idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta çıkan küçük çaplı yangın, diğer sürücüler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. (74) ve F.Ş. (43) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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