Kamuda servis kaldırıyorlar: "Yargıya taşıyacağız"

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında servislerin kaldırılmasına tepkiler sürüyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme ile kayıt altına alınan hakkın genelgeyle geri alınamayacağını söyleyip kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi. Yalçın, eğer uygulama hayata geçirilirse yargı yoluna gideceklerini de belirtti.

Kamuda servis kaldırıyorlar: "Yargıya taşıyacağız"
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Haber: Sibel Can

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi tartışma yarattı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kararı toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak eleştirip uygulama hayata geçilirse konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

"Ortada hüküm net servis hizmeti sağlanabilir deniyor." diye konuşan Yalçın, "Sağlanamadığı durumlarda kişiye bir gidiş geliş bileti verilir." dedi.

SÖZLEŞME HUKUKUNA AYKIRI

Toplu sözleşme hukukunu askıya alan bir durum olduğuna değinen Yalçın, "Karşılıklı imza altına alınan bir toplu sözleşmedeki hüküm uygulanır. Toplu sözlşmenin süresi dolana ve yeni bir hüküm ihdas edilene kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, bu kararın başka sorunları da beraberinde getireceğini ifade edip kararın gözden geçirilmesini talep etti ve "Toplu sözleşme hükümleri istenirse bir genelgeyle askıya alınır gibi bir keyfilik çıkarmaya gerek yok." dedi.

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