Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama

Esenyurt'ta 26 Şubat 2023 tarihinde eşi Yılmaz Yolcu'yu (42) bıçaklayarak öldüren Necibe Yolcu'nun (38) dün yargılanmasına devam edildi.
Ancak duruşmada, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma adliye çıkışında bıçaklı kavgaya dönüşmüş 2 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Şüpheliler R. Y. , M. Y. ve Y. Y. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanırken E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adli kontrol kararına itiraz etti.
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