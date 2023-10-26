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Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama

Bakırköy Adliyesi'nde yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili 3 kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adli kontrol talebiyle şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama
Bakırköy Adliyesi’nde cinayet davası sonrası kavga: 2 yaralı

Bakırköy Adliyesi’nde cinayet davası sonrası kavga: 2 yaralı

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Esenyurt'ta 26 Şubat 2023 tarihinde eşi Yılmaz Yolcu'yu (42) bıçaklayarak öldüren Necibe Yolcu'nun (38) dün yargılanmasına devam edildi.

Ancak duruşmada, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma adliye çıkışında bıçaklı kavgaya dönüşmüş 2 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Adliye önündeki bıçaklı kavgada 3 tutuklama - 1

Savcılık ifadelerinin ardından, "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüpheliler R. Y. , M. Y. ve Y. Y. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanırken E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı adli kontrol kararına itiraz etti.

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