Adliyede intihar: Uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyordu, merdiven boşluğuna atladı

Adana’da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Oktay Güleryüz, elleri kelepçeli haldeyken güvenlik güçlerinin elinden kurtulup 3’üncü kattan merdiven boşluğuna atlayıp yaşamına son verdi.

Adliyede intihar: Uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyordu, merdiven boşluğuna atladı

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’da uyuşturucu sattığı suçlamasıyla adliyeye getirilen bir kişi merdiven boşluğuna atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvar’ındaki adliyede meydana geldi.

İddiaya göre, Oktay Güleryüz polis tarafından uyuşturucu sattığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

MERDİVEN BOŞLUĞUNA ATLADI

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaların devam ettiği sırada Güleryüz, kelepçeli halde rağmen güvenlik güçlerinden kurtulup 3’üncü kattan merdiven boşluğuna atladı.

Sağlık ekipleri Güleryüz'ün öldüğünü belirledi.

Güleryüz’ün cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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